Inter – Juventus, i dubbi di Inzaghi e Thiago Motta | Le formazioni

Alle 18.00 sarà Inter – Juventus, ancora qualche ora a disposizione dei due allenatori per scegliere l’11 da mandare in campo. Dubbi in casa Inter, ballottaggio per una maglia a centrocampo, duello Zielinski-Asllani per il ruolo di vice Calhanoglu. In casa Juve spazio a Danilo. Un derby d’Italia tutto da vivere.

Inter – Juventus: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi. A disposizione: Di Gennaro, Josef Martinez, Bisseck, Darmian, Palacios, Buchanan, Asllani, Frattesi, Arnautovic, Correa, Taremi. Indisponibili: Acerbi, Calhanoglu, Carlos Augusto: Squalificati: -. Diffidati: -.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Cambiaso, Danilo, Kalulu, Cabal; Locatelli, McKennie; Conceiçao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Savona, Rouhi, Thuram Adzic, Weah, Mbangula. Indisponibili: Nico Gonzalez, Koopmeiners, Douglas Luiz, Bremer, Milik. Squalificati: -. Diffidati: -.

Arbitro: Guida. Assistenti: Meli e Alassio. IV Uomo: Colombo. Var: Mazzoleni. Avar: Fabbri