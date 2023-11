Le big italiane continuano a sondare il terreno in vista del calciomercato. Tra le più attive c’è sicuramente il Milan, che vuole perfezionare la rosa per poter dire la propria fino a fine stagione. Nell’ultimo periodo, infatti, pare proprio aver messo gli occhi su un talento della Premier League, per il quale è spuntata da poco anche la Juventus.

Tutti pazzi per il difensore inglese

Il Milan cerca un vice Theo, ma il ragazzo in questione è abile anche da centrale. Perfetto, quindi, per completare il reparto di Pioli. Parliamo di Lloyd Kelly, gigante mancino classe ‘98, in forza al Bournemouth.

Kelly serve anche alla Juve

Se vigesse la regola di chi l’ha visto prima, allora Kelly alla prossima sessione di calciomercato sarebbe del Milan, poiché Moncada ce l’ha sul taccuino da oltre una settimana, dopo averlo visto giocare dal vivo contro il Burnley. Ma come sappiamo, non funziona così. Il ragazzo figura anche nella lista di Giuntoli, football director della Juventus, che vorrebbe portarlo a casa gratis a fine stagione.