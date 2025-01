La Lazio vince e convince al Bentegodi (0-3). Dia e Zaccagni riportano la Lazio al quarto posto

Comincia con grande intensità la Lazio e indirizza subito la partita dopo meno di due minuti con il colpo di testa di Gigot sul calcio d’angolo battuto da Zaccagni sulla fascia destra. Il Verona reagisce immediatamente e ha subito l’occasione di pareggiare con Tengstedt ma si fa ipnotizzare da Provedel. Al 21′ arriva il raddoppio della Lazio con Dia su un contropiede scaturito da una punizione a favore dei gialloblu. Dopo un paio di interventi importanti di Montipò prima su Isaksen e poi su Guendouzi, il Verona colpisce la traversa al 43′ con il colpo di testa di Serdar da centro area.

La Lazio vince in scioltezza

Al 58′ i biancocelesti chiudono la sfida con il gol di Zaccagni dopo il pasticcio della difesa dei padroni di casa. Nella seconda parte del secondo tempo succede poco con la Lazio in gestione che rischia poco e inoltre il Verona chiude in 10 uomini per il pestone di Duda su Pellegrini che gli costa il secondo giallo e sarà costretto a saltare per squalifica il Venezia.

Tabellino del match

Reti: 2′ Gigot, 21′ Dia, 58′ Zaccagni

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz (46′ Livramento), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua (73′ Faraoni), Duda, Serdar, Bradaric; Suslov (65′ Kastanos); Sarr (73′ Belahyane), Tengstedt (65′ Lazovic). All. Zanetti

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot (66′ Romagnoli), Gila, Tavares (73′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella (84′ Castrovilli); Isaksen (66′ Pedro), Dia, Zaccagni (66′ Dele-Bashiru); Castellanos. All. Baroni

Arbitro: Michael Fabbri

Ammoniti: 14′ Gigot, 26′ Dawidowicz, 48′ Coppola, 49′ Bradaric, 72′ Tavares, 77′ Ghilardi, 78′ Duda

Espulsi: 89′ Duda