Pari amaro per l’Atalanta a Barcellona. Bergamaschi noni (2-2)

Atalanta pareggia contro il Barcellona e chiude al nono posto, andando ai play-off di UEFA Champions League. Succede tutto nella ripresa. Vantaggio blaugrana con Yamal, per l’1-0, e Araújo, per il 2-1, e risposta bergamasca con Ederson e Pasalic.

Barcellona – Atalanta, primo tempo senza reti

Primo tempo senza reti all’Estadi Olímpic Lluís Companys, ma non senza emozioni. Atteggiamento positivo, con una grande aggressività, per l’Atalanta, che riesce spesso a mettere in difficoltà la difesa catalana. Occasioni più chiare quella di Retegui e la quasi autorete di Baldè. Al trentasettesimo il vantaggio annullato all’Atalanta. De Ketelaere trova Zappacosta, in fuorigioco, a battere il portiere.

Barcellona – Atalanta, tutto nella ripresa

Succede tutto nella ripresa. Subito avanti il Barcellona. Raphina trova Lamine Yamal, che piazza, da centro area, approfittando di un’uscita a vuota di Carnesecchi. La reazione dell’Atalanta arriva al sessantasettesimo. Ederson, da fuori area, mette i bergamaschi in pari. Il nuovo vantaggio dei padroni di casa arriva su un nuovo cross di Raphina, da corner, che trova Araújo, dimenticato dalla difesa atalantina, a battere l’estremo difensore. Il pari al settantanovesimo. Pasalic, raccoglie un passaggio di de Roon, infila Szczesny e regala un nuovo pari ai nerazzurri.