Nuova puntata di SportPaper TV, lunedi sera alle 21.30 sul canale 14 del digitale terrestre di RadioRoma Television, nuovo appuntamento con Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti. 90 minuti di calcio tutti da vivere e tanti argomenti.

90 minuti di calcio, con Roberta Pedrelli

In studio gli opinionisti Daniele Amore (direttore di SportPaper), Adriano Tommasi, Fabrizio Tomasello e Giampiero Giuffrè. Una puntata da non perdere. E a sorpresa, ospiti d’eccezione in collegamento.