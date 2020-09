La Juventus osserva con molto interesse, dopo che Pirlo ha chiesto “un vero nove”

La situazione tra Suarez e il Barcellona si fa sempre più tesa con il club catalano che non intende sottostare alle bizze del uruguaiano. Il Barcellona parla chiaro o Suarez va via rinunciando agli indennizzi dei prossimi 12 mesi, o resterà un anno in tribuna. La vecchia signora però deve sbrigarsi perché il centravanti deve fare il passaporto italiano e se non si velocizzano i tempi rischiano di non fare in tempo.