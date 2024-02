Bayern Monaco-Monchengladbach, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Bayern Monaco- Borussia Monchengladbach, comparazione quote

Nel pomeriggio di oggi, il Bayern Monaco ospita il Borussia Mönchengladbach in una partita cruciale per la corsa al titolo di Bundesliga. Con il calcio d’inizio previsto per le 15:30, il Bayern cerca di ridurre ulteriormente il distacco dalla vetta della classifica, attualmente occupata dal Bayer Leverkusen, grazie anche all’apporto del capocannoniere Harry Kane. Dall’altra parte, il Mönchengladbach, posizionato a metà classifica, punta a risalire grazie a un recente pareggio ottenuto contro i leader della lega.

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Bayern Monaco è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1,15 su Snai e 1.17 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 8.50 mentre una vittoria del Borussia Monchengladbach (segno 2) si trova anche quota 14.00. Ecco la comparazione quote di Bayern Monaco e Monchengladbach dei bookmakers: