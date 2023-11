Nel tredicesimo turno Berardi torna ai suoi livelli e si erge a Top assoluto per il Fantacalcio. Bene pure Dybala e Maignan mentre naufragano Parisi, Kamada ed il solito Success. Vediamo ora per ogni com’è andata nel dettaglio.

PORTIERI – Torna grande Maignan; il portiere del Milan si oppone agli attacchi viola, mantiene imbattuta la propria porta e si merita un bel 7 pieno che gli vale la palma di miglior estremo difensore della giornata. A livello prestazionale molto bene anche Falcone e Terracciano che si guadagnano il medesimo voto ma sono penalizzati dalle reti incassate (evidentemente non per loro responsabilità) e finiscono rispettivamente con un 5 ed un 6 come fantamedia. Male invece Berisha che chiude con un 2 di fantamedia davanti a Carnesecchi, Martinez, Consigli, Silvestri e Gemello, tutti peggiori rispetto a lui per voto di partenza (5) ma penalizzati in modo inferiore per le reti subite (FM 3).

DIFENSORI – Sorprende ancora il Frosinone e fra i protagonisti di giornata sale ancora un suo difensore. Stavolta tocca a Monterisi, alla sua seconda marcatura, ad issarsi a Top del ruolo con il suo 10,5 di FM. Si fermano a 10 Dossena, Theo Hernandez e Mancini. Tra gli altri segnaliamo Toljan. all’ennesimo assist, che tocca quota 8,5 confermandosi ancora una volta tra i migliori del settore arretrato. 4,5 è la fantamedia negativa che spetta a Ismajli, il peggiore in assoluto, cui fanno compagnia perché gravati da un cartellino giallo, Parisi, Dorgu e Gyomber. A livello di prestazione negativa ci sono pure Scalvini, Luperto e Bereszynski.

CENTROCAMPISTI – Nel Genoa finora si era visto ben poco ma stavolta Malinovsky realizza un gran gol e con il suo 10,5 è, al pari dell’immarcescibile Candreva, il miglior centrocampista della giornata. Subito sotto, con 10, ci sono Gonzalez, Oudin, Elmas ed El Shaarawy. Fra gli altri premiamo con una segnalazione il giovane felsineo Fabbian (9,5 con gol e giallo), alla sua seconda realizzazione nonostante lo scarso minutaggio fin qui accumulato. Mandragora, Thorsby e Kamada sono invece i peggiori tra i centrocampisti con un secco 5 in pagella. Li affiancano, ma causa ammonizione, anche Samardzic, Ndoye e Lorenzo Pellegrini.

ATTACCANTI – Dopo qualche settimana di “letargo” torna a farsi vivo Berardi e lo fa infilando due volte la porta avversaria. Per lui un bel 13 di fantamedia, giallo compreso. Si fermano ad 11,5 con un gol ed un assist nel carniere Dybala e Djuric. A livello prestazionale non possiamo trascurare il sempre più continuo ed efficace Soulè che piazza un altro bel 10,5 sulla “ruota” di Frosinone. Anche Success è molto continuo ma in senso negativo! Ennesima insufficienza per lui (5) ridotta a 4,5 dall’ammonizione presa. Poco meglio Beltran e Puscas che “beccano” 5 in pagella ma almeno restano immacolati dal punto di vista disciplinare.