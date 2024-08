Bologna-Udinese, le ultimissime sulle formazioni

Esordio in Serie A sulle corrispettive panchine per Italiano e Runjaic. Il tecnico ex viola opta per il 4-3-3. Difesa con Beukema ed Erlic al centro, supportati da Posch e Lykogiannis sulle fasce. Centrocampo con Moro, Freuler e Fabbian. In avanti Orsolini e Ndoye ai lati di Dallinga. In casa Udinese, invece, l’allenatore ex Legia Varsavia sceglie Lucca, sostenuto da Thauvin e Brenner sulla trequarti. In mezzo a campo spazio per Lovric con Payero, con Ehizibue e Kamara sugli esterni.

Bologna-Udinese, le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Freuler, Moro, Fabbian; Orsolini, Dallinga, Ndoye. All. Italiano.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Nehuen Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaić.