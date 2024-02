Borussia Dortmund-Friburgo, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Bundesliga: al Signal Iduna Park va in scena la sfida tra Borussia Dortmund e Friburgo, venerdì alle 20.45. Gialloneri terzi in classifica, a tre punti dal terzo posto, occupato dallo Stoccarda, e reduci da un filotto di sei risultati utili consecutivi, ultimo il pareggio sul campo dell’Heidenheim. Settimo, invece, il Friburgo, con due sconfitte consecutive nelle ultime uscite contro Werder Brema e Stoccarda. Il match non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni Borussia Dortmund-Friburgo:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Bynoe-Gittens, Brandt, Malen; Füllkrug. All. Terzic.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Gulde, Makengo; Eggestein, Höfler; Dōan, Sallai, Grifo; Höler. All. Streich.