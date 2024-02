Brentford-Manchester City, le ultimissime sulle formazioni

Continua la rincorsa al Liverpool del Manchester City di Pep Guardiola, impegnato questa sera alle 21 al Gtech Community Stadium contro il Brentford. Il tecnico catalano opta per la linea difensiva a quattro con Ruben Dias e Stones al centro, supportati da Walker, sulla destra, e Aké, a sinistra. In mezzo al campo Matheus Nunes e Rodri, alle spalle di Bernardo Silva, De Bruyne e Foden sulla trequarti. In avanti c’è Erling Haaland.

Le probabili formazioni di Brentford-Manchester City:

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Collins, Mee, Pinnock; Roerslev, Janelt, Jensen, Norgaard, Reguilon; Toney, Maupay. All. Frank.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Aké; Matheus Nunes, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland. All. Guardiola.