Calciomercato Juventus, nuova idea per la difesa | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Juventus, la rivoluzione parte dalla difesa

La Juventus prosegue il casting per rinforzare il proprio reparto difensivo. Con Bonucci, che ha già annunciato il proprio ritiro al termine della stagione 2023/2024, possibile partente, l’incognita Alex Sandro, nonostante il rinnovo automatico, che potrebbe lasciare Torino, diventa necessario agire sul mercato per rinforzare il reparto. Un ultimo, ma fondamentale punto, è legato a Bremer, che piace in Arabia Saudita, anch’egli probabile partente in caso di offerta irrinunciabile.

Calciomercato Juventus, piace Mavropanos

La Juventus deve guardarsi intorno e muoversi sul mercato. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il nuovo nome sul taccuino del neo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, arriva dalla Bundesliga, precisamente dallo Stoccarda, il greco Konstantinos Mavropanos. Il difensore 25enne, che piace a diversi club italiani, ha un valore di mercato abbordabile, di 15 milioni di euro, in linea con la possibile spesa dei bianconeri.