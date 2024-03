Chelsea-Newcastle, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude la giornata di Premier League a Stamford Bridge tra Chelsea e Newcastle. Da una parte i Blues, undicesimi, reduci da due pareggi consecutivi, rispettivamente contro Manchester City e Brentford. Diversamente, i Magpies sono decimi, con quattro punti di vantaggio, e vincitori nell’ultima uscita contro il Wolverhampton. Il match, in programma lunedì alle 21, sarà visibile su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Chelsea-Newcastle, probabili formazioni:

CHELSEA (4-3-3): Petrovic; Malo Gusto, Thiago Silva, Disasi, Chilwell; Gallagher, Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Jackson, Sterling. All. Pochettino.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Botman, Schar, Livramento; Bruno Guimaraes, Miley, Longstaff; Gordon, Isak, Almiron. All. Howe.