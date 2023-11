La Spagna, che ha già staccato il pass per UEFA EURO 2024 battendo la Norvegia, affronta Cipro nella gara valida per il gruppo A di qualificazione ai prossimi campionati europei. Le Furie Rosse, grazie alla vittoria nello scontro diretto di Siviglia contro la nazionale di Clarke e la vittoria di Oslo contro Haaland e compagni, hanno agguantato la Scozia al primo posto nel girone (entrambe a 15 punti). Dall’altra parte c’è Cipro, fanalino di coda del gruppo, ancora a zero punti. La gara d’andata, disputata lo scorso 12 settembre, è terminata 6-0 per la formazione di de la Fuente. Il match, in programma questo pomeriggio 18, sarà visibile, non integralmente, all’interno del programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CIPRO (5-3-2): Panagi; Andreou, Karo, Kyprianou, Gogic, Ioannou; Kyriakou, Charalampous, Kousoulos; Loizou, Kastanos. CT. Ketsbaia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Pau Torres, Le Normand, Grimaldo; Merino, Rodri, Gavi; Yamal, Morata, Oyarzabal. CT. de la Fuente