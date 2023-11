Il Milan sarebbe interessato all’acquisto di Juan Miranda, terzino sinistro del Betis.

Miranda è un giocatore giovane, classe 2000, che ha già maturato una discreta esperienza in Liga. È un terzino sinistro di spinta, dotato di buona tecnica e velocità. È anche bravo nel gioco aereo e può essere impiegato anche come centrale di sinistra in una difesa a 3.

Calciomercato Milan, Miranda già a gennaio ?

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra, in particolare come vice Theo Hernandez. Miranda sarebbe un’opzione interessante, perché è un giocatore giovane e promettente, con un buon potenziale di crescita.

I rossoneri potrebbero tentare di acquistare il giocatore a gennaio, approfittando del fatto che il suo contratto con il Betis scade a giugno 2024. Il club spagnolo potrebbe essere disposto a cederlo a un prezzo vantaggioso, per evitare di perderlo a zero a fine stagione.