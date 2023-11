Alla vigilia della sfida Champions League tra Milan e Psg di questa sera, in zona Navigli, si sarebbe verificato un duro scontro tra le due tifoserie.

Milan Psg scontri tra tifosi

Un gruppo di almeno una cinquantina di supporter rossoneri con caschi, fumogeni e il volto coperto ha assaltato i tifosi parigini che affollavano i Navigli in vista della partita di questa sera a San Siro. Secondo una prima ricostruzione sembra che il gruppo di ultrà della Curva Sud abbia teso un agguato ai tifosi francesi fuori dai locali di ripa di Porta ticinese poco dopo la mezzanotte. Colpito in modo non grave anche un agente. Accoltellato un supporter francese: è in gravi condizioni.