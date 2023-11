Il Milan sta lavorando per acquistare un giocatore nel reparto arretrato. Complici gli infortuni e qualche squalifica di troppo, Stefano Pioli non ha mai avuto tutti i centrali a disposizione in ogni giornata. I rossoneri starebbero pensando a Van Breemen per allungare la rosa e dare al proprio allenatore un giocatore di grande prospettiva.

Di Marzio: “Moncada è volato in Svizzera”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato dell’obbiettivo difesa per il Milan: “Moncada è andato a vedere il Basilea per osservare Van Breemen, difensore olandese, molto giovane, che sta facendo molto bene con il Basilea. Fa parte di una lista di giocatori visionati”.