Campionato spezzatino con gare importanti; ecco come schierare la vostra formazione

Giornata spezzettata in quattro parti con grandi difficoltà quindi per i fantallenatori. Si parte subito stasera col big match tra JUVENTUS e NAPOLI. Tra i bianconeri diamo una chance di rivincita a Vlahovic dopo l’errore dal dischetto contro il Monza. Ai suoi fianchi Chiesa e Kostic. Nome a sorpresa Danilo che tornerà titolare. Nel Napoli spazio ai soliti Osimhen e Kvaratskhelia più Politano e Zielinski.

Sabato alle 15 la LAZIO farà visita al VERONA. Entrambe hanno bisogno di punti per i rispettivi obiettivi e per questo ci si aspetta una gara tesa e vibrante. I padroni di casa punteranno ancora sulla coppia Ngonge-Djuric ma anche sulle potenzialità degli ex Faraoni e Folorounsho. Sarri cercherà di recuperare gli infortunati, specie in difesa, e dovrà necessariamente attendersi bonus da Immobile e Luis Alberto. Aggiungiamo Felipe Anderson, atteso al riscatto, e Pedro che in questo momento vede molto la porta.

Alle 18 sfida molto interessante tra ATALANTA e MILAN. In casa Gasperini occhi puntati su Koopmeiners, Ederson, Lookman e Ruggeri; nel Milan puntiamo su Theo, Pulisic ed il rientrante Giroud.

La serata si chiuderà con INTER-UDINESE. Alle prese con diverse defezioni in difesa, Inzaghi punterà senza dubbio su Lautaro e Thuram ma senza dimenticarsi di Mkhitaryan e Dimarco. I friulani sperano nel dente avvelenato di Samardzic e nella vena di Lucca e Pereyra.

Domenica a pranzo FROSINONE-TORINO. Tra gli uomini di Di Francesco non può mancare Soulè; con lui Mazzitelli e Cheddira. Nel Toro fiducia nei bomber ritrovati Zapata e Sanabria ma anche in Vladic e Vojvoda.

Alle 15 toccherà a MONZA-GENOA. Nei brianzoli in cerca di rivalsa dopo la beffa bianconera diamo spazio a Colpani, Colombo e Ciurria. Nel Genoa puntiamo su Retegui, Messias e Sabelli.

Alle 18 il BOLOGNA sarà di scena all’Arechi contro la SALERNITANA. I felsinei cercheranno il ritorno al gol di Zirkzee e Ferguson. Con loro inseriamo Fabbian e Beukema. Nei padroni di casa fari accesi su Candreva, Dia e Bohinen.

La domenica chiuderà i battenti con ROMA-FIORENTINA. Nei giallorossi Dybala-Lukaku coppia immancabile. Con loro Pellegrini e Paredes. I gigliati puntano sulla conferma di Beltran e Bonaventura ma anche sul ritorno di Nzola. Aggiungiamo Milenkovic.

Lunedì alle 18,30 sarà la volta di EMPOLI-LECCE. I toscani cercheranno i gol e gli spunti di Caputo, Cambiaghi e Maleh mentre per i giallorossi le speranze di fare risultato saranno riposte in Krstovic, Piccoli e Sansone.

Ultima partita in programma CAGLIARI-SASSUOLO. I sardi devono vincere e punteranno su Luvumbo, Oristanio e Petagna. Per il Sassuolo, privo di Berardi, chances affidate a Pinamonti, Lauriemte e Bajrami. Nome nuovo Mulattieri.

PORTIERI – Per le porte i consigli vanno sui soliti noti Sommer, Szczesny e Maignan ma non trascurate Di Gregorio, Falcone, Rui Patricio e Provedel.