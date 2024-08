Genoa-Inter, i campioni d’Italia in campo a Marassi | Le formazioni

Prima da Campioni d’Italia per l’Inter di Inzaghi, oggi a Marassi i nerazzurri aprono la Serie A affrontando il Genoa. Una sfida ostica per i nerazzurri su un campo non fortunatissimo per i milanesi. Il tecnico piacentino punta sulla coppia offensiva Lautaro Martinez-Thuram.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-INTER

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Messias. All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.