Genoa-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Queste le probabili formazioni di Genoa e Juventus in vista della sfida di domani del Ferraris, gara che si giocherà a porte chiuse dopo gli scontri di Coppa Italia e che andrà in onda alle ore 18. Diversi i cambi per Gilardino e Thiago Motta, che conferma Kalulu, Fagioli e Nico Gonzalez.

Genoa-Juventus, le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Vitinha, Pinamonti

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Danilo, Bremer, Rouhi; Fagioli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic