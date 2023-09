Latitano i big. Bonaventura è il migliore della giornata, Szczesny il peggiore

In una quinta giornata messa in mezzo al primo turno europeo ed alla prima uscita infrasettimanale, i big marcano il passo quasi in blocco, lasciando spazio anche a qualche elemento meno avvezzo a comparire nelle nostre classifiche. Su tutti spicca Bonaventura seppure con una votazione non altissima in assoluto (11), davanti a Laurienté. Dietro la lavagna ovviamente la strana coppia Szczesny – Gatti, protagonista suo magrado di una papera colossale in occasione del quarto gol neroverde. Ma vediamo quanto successo nel dettaglio, ruolo per ruolo.

PORTIERI

La Viola conclude finalmente una gara senza subire reti ed il gran merito è di Terracciano che compie almeno 3 parate al di fuori dall’ordinario. Ciò gli vale un voto molto alto, 7,5, che ne fa il migliore del ruolo in questa giornata. Subito dietro c’è il secondo portiere del Milan, Sportiello, che con il suo 6,5 dimostra quanto i rossoneri abbiano faticato a vincere la loro partita. A livello prestazionale (e modificatore difesa), da sottolineare ancora il frusinate Turati ed il laziale Provedel che meritano 7 (poi ridotti a 6 per le reti subite). Naturalmente è Szczesny il peggiore del turno con il suo 0 di fantavoto; ben due gravi leggerezze per il portiere polacco che non sono certo da lui… Si fermano al 4 Cragno e Silvestri, entrambi con 2 reti sul groppone.

DIFENSORI

Due reti in tre partite a voto; Martinez Quarta sembra avviato ad una grande stagione fantacalcistica; con lui meritano 10 e primo posto anche Romagnoli del Frosinone e naturalmente Dimarco dell’Inter. Toccano quota 7,5 Marchizza e Gendrey, autori di un assist. Senza bonus, ma con una prestazione di livello, meritano una menzione anche i monzesi Marì e Kyriakopoulos, entrambi con un bel 7 in pagella. Il peggiore di giornata è ovviamente Gatti che l’autorete clamorosa condanna ad un 2 in fantapagella. Poco meglio Vina 2,5, e Martin (3,5) che con due gialli in mezz’ora pregiudica il suo rendimento e quello della sua squadra.

CENTROCAMPISTI

Bonaventura con il suo 11 (1 assist e 1 gol) è il top di giornata e non solo tra i centrocampisti. Alle sue spalle arrivano al 10 Pasalic, Oudin e Gagliardini. Si conferma in grande spolvero De Ketelaere con il suo 8 frutto di un altro assist sfornato; stesso fantavoto per Matheus Henrique del Sassuolo. Prosegue l’annata storta di Maleh, peggiore di reparto con il suo 4,5 (con giallo). Deludono anche Deiola, Rabiot, Guendouzi e pure Luis Alberto, per una volta un po’ meno mago…

ATTACCANTI

L’attaccante del Sassuolo Laurientè trova il primo gol stagionale e con il suo 10,5 risulta il Top tra le punte. Alle sue spalle uno stuolo di calciatori che toccano quota 10 aggiungendo una rete alla loro prestazione da 7; sono Lookman, Chiesa, Leao, Zapata e Jovane Cabral. L’ammonizione rimediata fa scendere a 9,5 il voto di Berardi. Il peggiore di giornata è addirittura Osimhen che eguaglia Gatti con il suo 2 causato principalmente dal rigore calciato fuori; si fermano a 5 Isaksen, Lucca, Caso e Mota.