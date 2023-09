Per Lautaro è sempre festa; Vlahovic resta a secco

Terza giornata dominata dalle imprese di Lazio e Milan che espugnano rispettivamente il Maradona e l’Olimpico di Roma sull’onda delle magie di Luis Alberto e Leao. A livello individuale il TOP di giornata è ancora Lautaro Martinez, bomber dell’Inter e capocannoniere del torneo. Altra faccia della medaglia per Vlahovic che dopo aver dato segnali di risveglio si arena dal dischetto. Vediamo ora quanto successo nel dettaglio, ruolo per ruolo.

PORTIERI

Proprio il rigore fallito da Vlahovic consente a Berisha, vecchia conoscenza anche del Fantacalcio e non nuovo a prodezze dal dischetto, di ergersi a miglior portiere della settimana con il suo 7,5 di fantamedia. A livello prestazionale molto bene anche Musso e Falcone che restano imbattuti e conservano il loro 6,5 di media. Soltanto le reti incassate penalizzano Provedel e soprattutto Ochoa e Montipò. Non del tutto esente da colpe in occasione del rigore provocato, finisce sotto una valanga di gol e termina all’ultimo posto tra gli estremi difensori di giornata il portiere gigliato Christensen che totalizza un bruttissimo 1,5 di fantamedia. Poco meglio Radunovic che si ferma a quota 2,5.

DIFENSORI

Nel giorno dedicato al ricordo di Gaetano Scirea è un bianconero, Danilo, a issarsi quale miglior difensore del turno con il suo 10 tondo tondo in fantapagella. Mezzo punto sotto per Spinazzola che riaccende per qualche istante una flebile speranza di pareggio all’Olimpico. Note di merito per Ruggeri e Kristiansen che si guadagnano un bel 7 arrotondandolo ad 8 grazie agli assist centrati. Pomeriggio altamente negativo invece per MIlenkovic (4) ed il suo compagno di reparto Ranieri che va un po’ meglio (4,5) ma poi col giallo ottiene lo stesso risultato a livello fantacalcistico. Appena mezzo punto in più (4,5) anche per Dodò, a dimostrazione della scarsissima tenuta della difesa di Italiano a Milano.

CENTROCAMPISTI

In mezzo al campo spiccano Radonjic e Luis Alberto ma la palma del migliore al Fantacalcio spetta al granata che non sporca il suo 7,5 di voto base con l’ammonizione e tocca quindi quota 10,5 staccando di mezzo punto il “mago” laziale. Si arrampicano fino al 10 anche Fabbian (primarete in serie A), Calhanoglu (sempre infallibile dagli 11 metri) e Kamada, pure lui al battesimo del gol nella nostra massima serie. Oltre al centravanti bianconero finisce per pagare l’errore da rigore anche Orsolini, fm 2,5, peggiore di reparto per la giornata. Cinque in pagella e 4,5 per il Fanta per gli ex atalantini Malinovskyi e Pessina penalizzati anche dal cartellino giallo. Flessione per Candreva che dopo due giornate magiche non supera il 5 in pagella.

ATTACCANTI

Con la doppietta di San Siro Lautaro Martinez risponde a Giroud e con Berardi (esordio col botto!) si guadagna la palma del migliore con il suo 14 di fantamedia. Appena mezzo punto in meno per Scamacca mentre Thuram si sblocca in fase realizzativa e piazzando anche un assist arriva a 12. Tra gli altri vogliamo evidenziare il bolognase Zirkzee, autore di un inizio di stagione al limite del sorprendente e meritevole di un bel 10. Vlahovic come ampiamente anticipato, è il peggiore di giornata con il suo 1,5 causato ovviamente dall’errore sulla massima punizione ma anche dal cartellino giallo; alle sue spalle ma ben distanti Cheddira e Mota con il loro 5 di media.