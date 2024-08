Fantacalcio – Brescianini e Mosquera “spaccano” alla prima; Thiaw flop assoluto

Che partenza per Retegui, Thuram e Brescianini al Fantacalcio! Sorprende Mbangula mentre deludono in blocco Napoli e Lecce.

Brescianini e Mosquera sono i TOP della prima giornata

Prima giornata all’insegna di Mosquera che stende il Napoli e della coppia Brescianini-Retegui che consegna i tre punti all’Atalanta sul campo del Lecce; di contro l’intera difesa partenopea finisce dietro la lavagna, appena sotto Thiaw (2,5), e l’udinese cui spetta il titolo di Flop di giornata tra i calciatori di movimento con il suo 1 di fantamedia.

PORTIERI – Il rigore parato a Thauvin porta a Skorupski la palma di miglior portiere di giornata con una fantamedia pari a 8,5 nonostante il gol incassato. Tengono botta con un bel 6,5 anche gli imbattuti Scuffet, Pizzignacco, Svilar e Montipo’ ai quali si aggiunge il solito Sommer che pur incassando due reti tocca la stessa fantamedia grazie al rigore respinto a Messias (che poi lo buca ugualmente…). Al netto dei gol subiti, particolare importantissimo per chi usa il modificatore della difesa, i migliori sono tuttavia Maignan ed Okoye, meritevoli di un bel 7 in pagella.

Inizia male il campionato Falcone del Lecce; con il suo 2 di fantamedia è il peggiore di giornata davanti a Meret con 3. Poco meglio Reina che torna al fantacalcio con un brutto 3,5 al pari di Gollini e Joronen. Sempre per chi usa i modificatori evidenziamo che tutti i suddetti estremi difensori hanno comunque meritato la sufficienza, con Reina e Joronen addirittura giunti al 6,5 di voto “base”, mentre i peggiori sono risultati proprio Sommer e Suzuki con 5,5.

DIFENSORI – Un mese a preparare l’asta, cercando di pescare un difensore Top senza svenarsi e poi alla prima giornata il migliore del ruolo è Vogliacco, che forse al fanta non si è comprato nemmeno da solo… Per il genoano un bel 7 in pagella che la rete con cui spaventa i Campioni d’Italia tramuta in un 10 tondo tondo. Alle sue spalle con 9,5 si piazzano Biraghi, Cambiaso e Giannetti, tutti elementi che hanno già mostrato in passato una certa attitudine al bonus… A livello prestazionale applausi per il veronese Tchatchoua (7,5), Ruggeri, Erlic, Lazaro, Bellanova e Bijol tutti con 7.

Flop totale per Thiaw del Milan che gioca male (4,5) e con l’autorete tocca la non invidiabile fantamedia del 2,5 risultando il peggiore del reparto. Alle sue spalle, penalizzato anche dall’espulsione il neo fiorentino Pongracic con 3,5 ed il veneziano Altare che sordo alle preghiere dei suoi fantallenatori infila la propria porta rimediando un brutto 3,5 al fanta. In termini di prestazione male tutti i difensori di Lecce e Napoli colpevoli delle imbarcate delle rispettive squadre e destinatari di una sequela di 4,5.

CENTROCAMPISTI – In mezzo al campo spicca il volo Brescianini, reduce da un bel campionato a Frosinone (fm. 6,44 con 4 reti, un assist ed una sola ammonizione), che appena arrivato a Bergamo bagna l’esordio addirittura con una doppietta e si guadagna un lusinghiero 14 che lo pone al vertice assoluto della giornata. Alle sue spalle ripartono bene Orsolini (10,5) e Zaccagni (10). Stessa votazione del neo capitano laziale anche per Weah e Man, mentre Andersen e Lazovic (2 assist) si fermano a quota 9,5. Al netto dei bonus/malus da sottolineare anche la prestazione di Duda (7,5), Pasalic, Badelj, Barella e Dele-Bashiru con un ottimo 7 per inaugurare la loro stagione.

Passando alle dolenti note dobbiamo segnalare il 4,5 del comasco Engelhardt (5 + cartellino giallo), e di Lobotka. Tra le numerosissime insufficienze mettiamo in evidenza quelle di Pulisic (5), Maldini (5,5 + cartellino giallo) e Politano (5), tutti elementi molto attesi che hanno tradito le aspettative della vigilia.

ATTACCANTI – Se il buongiorno di vede dal mattino anche quest’anno per i bomber si preannuncia una stagione difficile. Dei Top segnalati prima del calcio d’inizio vanno a segno soltanto Retegui e Thuram che tra l’altro venivano indicati come ottimi secondi o terzi slot… L’italo-argentino appena approdato alla corte di Gasperini infila una doppietta ben augurante per lui e per l’Atalanta e con un bel 13,5 di fantamedia è, al pari del francese dell’Inter, il migliore nel ruolo. Stessa votazione e stessi gol per Mosquera, attaccante del Verona all’esordio assoluto nel nostro torneo: viste le premesse (e l’avversario affrontato), ci sentiamo di dare a lui il gradino più alto del nostro podio settimanale. Alle loro spalle un altro esordiente che ha sparigliato le carte ed i piani dei fantallenatori; alzi la mano (ma siate sinceri): chi di voi ha schierato titolare Mbangula? L’under 21 belga ha fornito un assist, ha insaccato una rete e si è meritato un fantavoto pari ad 11! Chiudiamo l’elenco dei migliori per fantamedia con il 10,5 del “vecchio” Zapata, che bagna la prestigiosa fascia da capitano granata con una bella rete. Oltre ai già citati ha meritato sul campo la stessa votazione di partenza (7,5) anche Castellanos, al quale però un’ammonizione e un paio di legni non hanno consentito di scavalcare il “muro” del 10.

4 in pagella e rigore sbagliato danno a Thauvin (1 di fantamedia), la non invidiabile palma di flop assoluto della giornata. Jovic e Raspadori (entrambi con ammonizione a carico), si fermano a 4,5. A livello di prestazione molto male anche Lautaro Martinez, Leao e Simeone che meritano un secco 5 in pagella.