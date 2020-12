Inter, Conte fa fuori quattro giocatori: ecco chi parte a gennaio

Sono quattro i giocatori che a gennaio possono lasciare l’Inter. Spunta un nome nuovo

Nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari, Antonio Conte ha risposto così ad una domanda sul prossimo mercato: “Speriamo si possa migliorare qualcosa, con qualche giocatore che può andare a giocare e che magari rimaniamo più snelli, ma più effettivi e funzionali per quello che vogliamo”. Naturalmente il tecncio leccese non ha fatto i nomi di quei calciatori poco adatti ma secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport i profili sotto osservazione sono gli ormai noti Nainggolan, Vecino e Eriksen. A questi, però, va aggiunto anche Ivan Perisic, rimasto a sorpresa a Milano in estate ma che nell’assetto tattico dell’allenatore leccese sta faticando e non poco. Con queste cessioni verrà finanziato il mercato in entrata.