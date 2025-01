Inter – Roma, scambio Frattesi – Cristante, difficile ma non impossibile: “Lo vogliono i Friedkin”

Cristante e soldi per Frattesi, questa la proposta della Roma

Lo scambio Frattesi – Cristante possibile realtà, Inter e Roma in contatto. Il noto inviato di Sky Sport Paolo Assogna fa il punto sulla possibile trattativa e via social afferma: “Sono direttamente i Friedkin a volere Davide Frattesi, per questo la Roma nei prossimi giorni farà una proposta all’Inter con un contenuto economico da distribuire negli anni e un calciatore della vecchia guardia (Cristante, Pellegrini) come contropartita. Partirà una trattativa non facile ma non impossibile”.