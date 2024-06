Italia, riprendono gli allenamenti a Coverciano | Assenti Barella e Meret

L’Italia di Luciano Spalletti, dopo qualche ora libera concessa dal tecnico, all’indomani della definitiva lista dei 26 che prenderanno parte a Euro2024 è tornata a lavorare all’interno del Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Barella e Meret non si allenano con la squadra

I giocatori sono scesi in campo in questi minuti agli ordini del CT: presenti 24 su 26 calciatori, con gli unici assenti che sono Alex Meret e Nicolò Barella. I due giocatori sono alle prese con i rispettivi fastidi muscolari, con la situazione del centrocampista dell’Inter che resta quella da monitorare con maggiore attenzione.

Le condizioni di Barella: Spalletti si è detto fiducioso

Quest’ultimo infatti non ha ancora svolto gli esami strumentali del caso, controlli che saranno comunque fatti nelle prossime ore, fra stasera e domani mattina. Per evitare problemi, lo stesso CT ha comunque chiesto a Provedel e Ricci, due dei calciatori tagliati nelle scorse ore, di tenersi pronti in caso di eventuale forfeit di uno dei due.

“Io mi fido molto dei miei medici e loro mi hanno detto che è quasi certo ce la faccia a recuperare, siamo molto fiduciosi per quella gara lì. Poi però bisogna vedere lo sviluppo perché c’è da ricominciare a correre e c’è da fare un po’ di cose”, aveva detto lo stesso Spalletti dopo la gara con la Turchia parlando delle condizioni di Barella.