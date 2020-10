Juventus-Barcellona,Pirlo: “Dybala sta bene. Ronaldo? aspettiamo l’esito del tampone

Pirlo alla vigilia della gara di Champions League contro il Barca, si ritrova con Ronaldo, Chiellini e De Ligt out

Dopo il pareggio contro il Verona, la Juventus affronterà un Barcellona in piena crisi. Sulla formazione ha spiegato Pirlo: “Chiellini e De Ligt non ci saranno, per Bonucci valuteremo domattina, Ronaldo? Esito del tampone stasera”.

LA CONFERENZA DI PIRLO

Quando ci sarà l’esito del tampone di CR7?

“Dobbiamo aspettare l’esito, penso che arriverà in serata”.

Domani pensa di recuperare uno tra Bonucci e Chiellini? È arrivato l’ok per De Ligt?

“Chiellini non ci sarà, Bonucci valuteremo domani mattina anche se non è al meglio, mentre per De Ligt ancora non abbiamo ricevuto ok dall’ortopedico”.

Come sta Dybala? Può fare il trequartista in un 4-2-3-1?

“Dybala sta bene, è un po’ stanco ma è normale, adesso avrà tempo come gli altri giocatori di recuperare al meglio e di giocare domani sera. Si è un ruolo un po’ particolare che ha già ricoperto domenica ed anche in passato poi valuteremo con chi può giocare”.

Cosa ti preoccupa visto le assenze di questa partita con il Barcellona?

“Domani mattina faremo la conta sui giocatori a disposizione però qualcosa troveremo e proveremo a fare. Il Barcellona è forte, composto da grandi campioni e dovremo fare una grande partita anche se non avremo i nostri difensori e cercheremo di mettere al meglio i giocatori che domani dovranno sacrificarsi con giocatori difficili da affrontare”.

McKennie può giocare nel reparto arretrato? Come giudica la prestazione di Dybala e Morata contro il Verona?

“Dybala e Morata hanno fatto una buona partita, hanno fatto quello che abbiamo provato durante la settimana, peccato che non abbiano trovato il gol, ma siamo soddisfatti della loro prestazione. Per quanto riguarda McKennie è rientrato da due giorni, ma non credo possa fare il difensore domani”.

Quanto tempo ci vuole per vedere la vera Juve?

“Tempo non lo so, ma spero di avere tutta la rosa a disposizione perché non dimentichiamoci delle nostre assenze, quando avremo la rosa al completo riusciremo a trovare il giusto assetto, siamo in costruzione però sappiamo che possiamo perdere punti in giro”.

Quante possibilità ha di giocare Ronaldo?

“Aspettiamo l’esito del tampone, poi se sarà negativo vedremo che fare, ma adesso è ancora tutto in alto mare, quindi quando ci sarà l’esito decideremo. Dopo 15 giorni non sarà facile giocare tutta la partita, ma speriamo di poterlo valutare”.

Nonostante le assenze cosa potrà dare una sfida del genere alla Juventus?

“È sempre una bella partita da giocare, l’ha detto prima anche Danilo, queste sono le partite che tutti i giocatori vorrebbero giocare. Abbiamo la possibilità di sfidare un grande club con grandissimi giocatori quindi non vediamo l’ora di scendere in campo per vedere il nostro valore e quello del Barcellona. Non è una partita decisiva, quindi dobbiamo affrontarla con rispetto ma anche con grande voglia di dimostrare il nostro valore”.

Vorrebbe rigiocare la finale di Berlino? È un Barcellona più facile da aggredire visto il momento?

“Mi piacerebbe rigiocare tutte le partite perse, ma fa parte del passato ed è finita lì. Il Barcellona è una squadra forte composta da grandissimi giocatori nonostante le assenze e quindi dobbiamo affrontarla con grande voglia e determinazione, perché questo è quello che ci è mancato magari un po’ nella prima parte della partita col Verona, quindi prepariamoci al meglio perché sarà difficile ma anche bella da giocare quando saremo in possesso di palla”.

Un tuo pensiero su Messi…

“Messi fa parte della storia del calcio mondiale e moderno, lui e Ronaldo stanno facendo cose straordinarie da 15 anni sono ancora al top nonostante l’età avanzi per tutti. L’ho affrontato tante volte da giocatore e domani sarà la prima da allenatore e ci sarà grande rispetto perché questi giocatori vanno trattati in maniera diversa sperando che non sia in una delle sue serate migliori”.

Cambierai assetto senza Bonucci?

“Andrò avanti con la difesa a 4 perché ho solo 4 difensori. Quindi andremo avanti così”.

Chi batteva le punizioni meglio tra te e Koeman?

“Le tiravamo diversamente. Lui tirava forte, io in un altro modo”.

LE PAROLE DI DANILO

Come ti stai trovando in questa prima parte di stagione nel nuovo ruolo?

“Mi trovo bene in questo modo di giocare, è un modo di giocare che mi piace perché abbiamo spesso la palla e quindi non c’è nessuna difficoltà a fare quel ruolo. Per domani devi chiedere al mister ma sono a disposizione e pronto per aiutare la Juve a vincere”.

Quali automatismi sono cambiati rispetto allo scorso anno e a che punto siete?

“Adesso dobbiamo muoverci più veloce perché in fase di impostazione siamo una difesa a tre, quando dobbiamo recuperare la palla passiamo a quattro, quindi dobbiamo muoverci veloce ed esser concentrati, però stiamo lavorando bene siamo sulla buona strada e abbiamo la voglia di imparare e migliorare e quindi secondo me stiamo facendo bene”.

Per voi difensori è diverso giocare senza pubblico? Si dice che tutto questo avvantaggi gli attaccanti…

“È una partita bella da giocare contro una squadra fortissima, noi vogliamo vincere e fare bene, sarebbe stato meglio giocare con il pubblico però noi dobbiamo essere concentrati anche senza tifosi e far vincere la Juventus”

Cosa cambia giocare senza Ronaldo?

“Cristiano mancherebbe a qualsiasi squadra. Noi però abbiamo fiducia in tutti i giocatori. Abbiamo giocatori con voglia di fare e aiutare a lavorare per fare una buona gara”.