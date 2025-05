Calciomercato Serie A: la Juventus pensa a Pioli, Sarri verso la Lazio, Vanoli tra Pisa e Fiorentina

Si infiamma il mercato delle panchine in Serie A

Pochi club di serie A hanno la certezza di una guida tecnica, il Milan si è assicurato nelle scorse ore Allegri, ma le altre?

La Roma ha in pugno Gasperini, sarà una questione di ore la sua ufficialità, mentre da sponda Lazio sembra tutto pronto per un clamoroso ritorno di Sarri, per lui pronto un biennale.

L’Inter deciderà se continuare con S. Inzaghi dopo la finale di Champions, il Bologna ha prolungato il contratto con Italiano, mentre la Fiorentina pensa a Di Francesco o Vanoli che però è anche seguito dal Pisa.

Ma la notizia più clamorosa è quella che arriva da Torino, Tudor finirà la sua esperienza bianconera con il mondiale per club, il successore potrebbe essere Marco Silva attualmente al Fulham o Pioli che sta per terminare la sua esperienza in Arabia.