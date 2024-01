Juventus-Frosinone, via alla vendita dei biglietti | Tutte le info

Via alla vendita per la sfida del 25 febbraio

Dopo la vittoria col Sassuolo, il club bianconero ha deciso di aprire quest’oggi al via la vendita dei biglietti per la sfida di serie A contro il Frosinone.

Juventus-Frosinone, oggi la vendita

Questo il comunicato lanciato dal club bianconero. “Proseguono le fasi di vendita dei biglietti per la sfida contro i ciociari. A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 17 gennaio è iniziata la vendita libera. Si ricorda che sarà vietato l’acquisto del tagliando ai residenti nella regione Lazio non in possesso di una Juventus Card attiva sulla quale caricare il biglietto.

Il settore dedicato alla tifoseria ospite è disponibile a partire dall’inizio della vendita libera – vale a dire dalle ore 10:00 di mercoledì 17 gennaio – e l’acquisto sarà consentito ai soli possessori di tessera di fidelizzazione della squadra ospite.

TARIFFE SPECIALI:

E poi ancora: “Nonostante l’inizio della vendita libera, la fase di vendita dedicata ai Member rimarrà ugualmente attiva, così da consentire l’acquisto dei biglietti a tariffa speciale fino al giorno della partita o fino a esaurimento posti.

Oltre alla tariffa speciale riservata ai Member, sarà disponibile anche una promozione dedicata alle famiglie con un prezzo speciale per gli “Under 16″ a partire da € 20,00”.