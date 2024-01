Tris Juventus contro il Sassuolo (3-0): bianconeri di nuovo a -2 dall’Inter

Questa doveva essere la gara delle conferme per la Juventus di Allegri, che contro il Sassuolo è chiamata a rispondere all’Inter, vittoriosa sabato sul campo del Monza. E i bianconeri non si sono fatti attendere, come al solito. La squadra di Allegri domina dall’inizio alla fine e al 37′ è già sul doppio vantaggio grazie a Dusan Vlahovic, attaccante predominante che prima al 15′ batte Consigli e sblocca la gara a 7′ dalla fine realizza un gran gol su calcio di punizione.

Secondo tempo di contenimento per i bianconeri, che gestiscono il doppio vantaggio e nel finale siglano la rete che chiude la gara con Chiesa. Con questa vittoria la squadra bianconera si porta a -2 e tiene aperta la lotta scudetto.

TABELLINO:

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso (dal 42′ st Alex Sandro), Miretti (dal 12′ st Weah), Locatelli, Rabiot, Kostic (dal 37′ st Iling Jr); Yildiz (dal 12′ st Chiesa), Vlahovic (dal 37′ st Milik). A disp.: Pinsoglio, Perin, Chiesa, Alex Sandro, Milik, Iling-Junior, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Hasa. All. Allegri.

SASSUOLO: Consigli; Pedersen, Erlic (dal 1′ st Tressoldi), Ferrari, Viti (dal 29′ st Missori); Boloca, Matheus Henrique; Berardi (dal 25′ st Castillejo), Thorstvedt (dal 25′ st Volpato), Lauriente (dal 39′ st Mulattieri); Pinamonti. A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Alvarez, Castillejo, Volpato, Lipani, Tressoldi. All. Dionisi.

Reti: 15′ e 37 pt Vlahovic, 44′ st Chiesa

Ammoniti: Erlic, Ferrari

Recupero: 1′ pt, 3′ st