Juventus, i convocati di Allegri per il Sassuolo | Presenti Rabiot e Chiesa

Il comunicato del club sui convocati di Allegri per la sfida contro il Sassuolo

La Juventus tramite un comunicato ufficiale ha diramato la lista dei convocati per il match di stasera contro il Sassuolo. Nella lista sono presenti anche Rabiot e Chiesa, come annunciato ieri dallo stesso tecnico in conferenza stampa.

Il girone di ritorno di Serie A, per la Juventus, inizierà dall’Allianz Stadium. Martedì 16 gennaio, alle ore 20:45, i bianconeri ospiteranno il Sassuolo nel posticipo della 20ª giornata di campionato. Di seguito la lista dei convocati diramata da Massimiliano Allegri per la sfida contro i neroverdi.