Calciomercato Juventus, Giuntoli mette nel mirino Koopmeiners | Le ultime

Teun Koopmeiners ha vissuto una settimana entusiasmante, dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori centrocampisti del campionato. L’olandese ha brillato più che mai con la maglia dell’Atalanta segnando un totale di sette gol e non ha intenzione di rallentare. Il giocatore sta rapidamente diventando fondamentale per Gasperini e la prestazione di ieri lo ha portato la Dea ad un punto dal posto in Champions League.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo principale è Koopmeiners

Koopmeiners è sempre più ricercato dalle big, sia straniere che italiane. Quest’estate l’Atalanta ha rifiutato un’offerta di 48 milioni dal Napoli a favore di Rudi Garcia, che lo voleva come successore di Zielinski. Come spiega Tuttosport, la prossima estate sarà la Juventus a tentare di strapparlo alle Dea e portarlo in bianconero. Infatti, sembrerebbe che Koop sia l’obiettivo principale di Giuntoli, che farà di tutto per acquistarlo durante il mercato estivo.