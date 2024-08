Scaricato da Motta e già entrato nei pensieri di Marotta per il 2025 da svincolato, l’attaccante potrebbe colmare subito una lacuna di Inzaghi. E viceversa per Davide Frattesi

Juve e Inter stanno lavorando per mettere in atto uno scambio di mercato inaspettato: Federico Chiesa all’Inter e Davide Frattesi alla Juventus. Le voci di questo possibile scambio tra l’attaccante e il centrocampista hanno preso a circolare nelle ultime ore, anche se l’interesse dei nerazzurri per l’ex Fiorentina non è una novità.

Juventus-Inter, tutto sul clamoroso scambio Chiesa-Frattesi

Lo scambio, considerando che entrambi i giocatori non hanno, né riusciranno ad avere lo giusto spazio dal proprio allenatore, potrebbe giovare a tutti. La trattativa potrebbe prendere quota già in questa sessione estiva considerando che Inzaghi vorrebbe iniziare la stagione con almeno un uomo in più in avanti che abbia la caratteristica del dribbling veloce, mentre Motta cerca un centrocampista in grado di cambiare di passo.

Cristiano Giuntoli è a contatto con lo staff nerazzurro per avviare la trattativa prima che il campionato abbia inizio. Si dovrà pensare alle condizioni contrattuali, la Juve dovrebbe versare una quota cash ai nerazzurri. Il valore dei due giocatori e simile, ma l’Inter valuta Frattesi con una cifra superiore. Il conguaglio a favore dell’Inter sarebbe di poco meno di una decina di milioni.