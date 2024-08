Bisseck vale già 30 milioni | Per l’Inter però è incedibile

“Con quello che ha fatto e sta facendo vedere in queste ultime settimane, non c’è da stupirsi che dall’estero siano arrivati a bussare all’Inter per interessarsi al giocatore, pagato un anno fa 7 milioni di euro”.

Inter, Bisseck l’oro di Ausilio e Marotta

“Il club, però, lo ritiene un pezzo pregiato, viste le prospettive di crescita e già lo valuta una trentina di milioni. Oltretutto, se in questo momento Bisseck è stato prevalentemente utilizzato nel ruolo di braccetto di destra, non è da escludere di vederlo presto anche in altre posizioni”. Questo è quanto svelato da Tuttosport, che però svela anche come il difensore nerazzurro non si muova da Milano nonostante le offerte.