La Roma continua a spingere per Frattesi ma L'Inter non cede

Gli infortuni in casa Inter impediscono la partenza di Frattesi

Come riportato da SportMediaset, dopo gli infortuni riportati da Calhanoglu e Mkhitaryan, la trattativa Roma – Inter per la cessione di Davide Frattesi diventa ancora più improbabile. L’Inter attualmente privo di due titolari indispensabili deve affrontare un momento decisivo per la stagione e la cessione del centrocampista romano metterebbe in difficoltà il centrocampo neroazzurro.

La Roma non cede ai NO dell’ Inter

Il team di Claudio Ranieri non molla il colpo e offre 35 milioni per l’acquisto di Frattesi, d’altro canto l’Inter per avviare una possibile trattativa chiede almeno 45 milioni di euro. Un possibile rialzo del budget per il club giallorosso potrebbero essere le possibili cessioni di Pellegrini, Cristante, Soulè per il quale servirebbe una maxi offerta dati i 26 milioni spesi in estate per l’argentino.