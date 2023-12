La situazione della difesa del Milan è molto critica. Numerosi infortuni, soprattutto ai centrali, hanno influenzato le opzioni di Pioli il mese scorso. Sembra che le cose non miglioreranno in vista della partita di domenica contro il Monza. Infatti, oltre a a Kalulu, Thiaw, Pellegrino, Caldara e Kjaer, sarà assente anche Calabria, espulso contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato.

La scelta del tecnico rossonero

Pioli sta pensando a come sostituire il capitano. Date le risorse a disposizione, è probabile che si verifichi un ballottaggio tra gli under 19. Sembrerebbe che il sostituto possa essere Davide Bartesaghi o Jan Carlo Simic che hanno entrambi 18 anni. Il primo ha già esordito in prima squadra ma da terzino, il secondo è stato protagonista della partita primaverile ma, finora si è sempre seduto in panchina con Pioli. Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe proprio il serbo a ricevere la maglia da titolare: in questo modo Theo tornerà a sinistra e Florenzi a destra.