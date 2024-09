Milan-Venezia, probabili formazioni e dove vederla

Milan-Fonseca, gara da vincere per i rossoneri

Dopo il pareggio contro la Lazio, il Milan deve assolutamente reagire e iniziato a vincere visto che ora arriverà un tour de force pericoloso per i rossoneri. Prima da titolare per Abraham, a caccia del primo gol. La gara di San Siro andrà in onda su Dazn.

Milan-Venezia, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Royal, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca. Squalificati: nessuno Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Sportiello, Thiaw

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco. Squalificati: nessuno Indisponibili: Bjarkason