Mukiele fa esplodere la BayArena al 90′ (1-0). Il Leverkusen aggancia l’Inter al secondo posto in classifica

Dopo meno di tre minuti dal calcio d’inizio il Bayer Leverkusen crea la prima occasione per sbloccare il match con Tella che, servito da Frimpong, prende la traversa. Al 26′ altro brivido per Sommer su un tiro di Palacios deviato da Bastoni che finisce alto di pochissimo. L’unica vera occasione per l’Inter del primo tempo capita sulla testa di Frattesi che da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta.

L’Inter perde in Germania

Wirtz è il giocatore di maggior talento e inventiva nel Leverkusen e lo dimostra al 53′ quando in area pesca Frimpong alle spalle di Bastoni ma l’esterno olandese calcia di mezzo esterno col pallone che finisce di molto a lato. Al 90′ arriva il gol vittoria del Leverkusen con Mukiele sugli sviluppi di calcio d’angolo dopo il liscio di Terrier. Sconfitta meritata per l’Inter che non ha mai dato la sensazione di poter vincere la partita.

Tabellino del match

Reti: 90′ Mukiele

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Kovar; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapiè; Palacios, Xhaka; Frimpong, Wirtz (94′ Andrich), Grimaldo (94′ Garcia); Tella (83′ Terrier). All. Xabi Alonso

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi (66′ Barella), Calhanoglu (66′ Asllani), Zielinski, Augusto (56′ Dimarco); Thuram (66′ Lautaro), Taremi (85′ Arnautovic). All. Inzaghi

Ammoniti: 25′ Calhanoglu, 27′ Augusto