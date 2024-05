Penultimo turno in archivio con tante sorprese e qualche conferma. Vediamo nel dettaglio i Top e Flop di giornata per ogni ruolo.

PORTIERI- Torna titolare in campionato e strappa la miglior fantamedia di giornata l’atalantino Musso con un bel 6,5. Stessa votazione anche per il giallorosso Svilar senza dubbio una vera e propria rivelazione nel ruolo da quando De Rossi l’ha lanciato al posto di Rui Patricio. A livello prestazionale però il Top assoluto della settimana è stato Provedel che bagna il rientro dall’infortunio con una serie di grandi parate e merita un 7 in pagella che soltanto il gol incassato da Dumfries nel finale tramuta in un 6 di fantamedia. Anche Sorrentino, Milinkovic Savic e Fiorillo meritano 6,5 tra i pali ma poi le reti subite ne penalizzano la fantamedia rispettivamente a 5,5 i primi due ea 4,5 il terzo. Terminano all’ultimo posto, con un brutto 3 di fantamedia (e 6 di partenza), due tra i migliori portieri della stagione, Szczesny e Skorupski che pagano lo scotto all’aria di festa da fine stagione che ha pervaso il Dall’Ara. Con loro anche Sportiello che ottiene la medesima votazione di partenza e lo stesso riscontro fantacalcistico.

DIFENSORI – Giornata dominata da Calafiori che realizza i suoi primi gol stagionali e merita un inarrivabile 14,5 frutto anche di una votazione di partenza altissima (8,5). Alle sue spalle vola anche il laterale granata Rodriguez che torna alla rete dopo tempo immemore e raggiunge quota 11,5 unendo anche un assist al gol realizzato. A 10 arrivano Biraghi e Dumfries con una rete a testa. Da segnalare anche l’ennesima buona prestazione di Dossena che aggiunge un assist ma anche un giallo al suo voto di partenza (7) arrivando al 7,5 finale. Turno decisamente negativo per i milanisti Tomori e Thiaw che con il loro 4 in pagella risultano i peggiori in assoluto tra i difensori. L’inglese retrocede ulteriormente al 3,5 conclusivo in quanto penalizzato da un cartellino giallo.

CENTROCAMPISTI – In mezzo al campo Folorunsho suggella la sua ottima stagione realizzando un gol nella vittoria salvezza di Salerno; per lui un complessivo 10,5 che gli vale il primo posto di giornata tra i centrocampisti. Alle sue spalle De Ketelaere, Prati, Kamada, Ilic, Samardzic e Suslov che chiudono con un bel 10 di fantamedia. Dietro la lavagna, anche a causa delle rispettive espulsioni, finiscono Paredes e Matheus Henrique rispettivamente con 3,5 e 4,5 di fantamedia. Molto male anche Fazzini, Cajuste e Basic che chiudono con un 4,5 compreso di malus giallo.

ATTACCANTI – L’atalantino Scamacca, alla caccia di un posto in azzurro per i prossimi Europei, timbra probabilmente il “visto” per la Germania grazie ad un gol ed un assist che gli valgono il gradino più alto del podio fra le punte in questo penultimo turno di campionato: il suo 11,5 totale è di tutto rispetto. Un punto in meno per il torinista Zapata che grazie alla rete di apertura nella vittoriosa gara col Milan strappa un ottimo 7,5 di base. Molti gli attaccanti in gol che toccano quota 10: Castro, Lapadula, Niang, Nzola, Cheddira, Milik e Yldiz. Anche Kvaratskhelia raggiunge la stessa fantamedia pur partendo da una prestazione migliore (7,5) ma pagando il malus ammonizione. Nella retrocessione del Sassuolo ha senza dubbio meno responsabilità di altri ma certo Pinamonti non chiude in bellezza: per lui un 5 di partenza che diventa 4,5 per il giallo e ne fanno la peggior punta della settimana. Poco meglio l’atalantino Tourè che finisce mezzo punta sopra con il suo 5 comprensivo di cartellino. Gli fanno compagnia, pur senza malus, Thuram, Jovic, Weissman e Davis.