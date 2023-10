Intervistato dai microfoni di Mediaset, Pedro, match winner della serata, ha commentato nel post gara la sfida di Champions contro il Celtic.

Pedro: “I nuovi acquisti stanno facendo bene”

Queste le parole dello spagnolo: “Per me questa è una notte speciale, soprattutto un altro gol importante, abbiamo meritato la vittoria, siamo tutti contenti. Questa è una vittoria molto pesante per noi. I giocatori nuovi stanno facendo bene, stiamo cambiando tanto, ce lo impone anche il calendario, ma tutti siamo a disposizione e stiamo crescendo, quello di questa sera è un segnale importante. Non abbiamo iniziato bene ma oggi era fondamentale fare qui tre punti, vincere in trasferta è importante, ora abbiamo 4 punti. Atalanta? Parita molto difficile, dovremo recuperare le energie e avere la mentalità giusta per fare un’altra bella prestazione”.