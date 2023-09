Lazio-Torino, è Pedro la novità di Sarri | Le ultime da Formello

Stasera, all’Olimpico di Roma, si sfideranno Lazio e Torino. Per il primo turno infrasettimanale del campionato, Sarri sta valutando le prime delicate rotazione, come riportato da lalaziosiamonoi.it. I dubbi del tecnico toscano riguardano principalmente la fascia di competenza di Mattia Zaccagni, fin qui inamovibile nello scacchiere biancoceleste. Potrebbe, però, cambiare qualcosa questa sera con l’inserimento di Pedro, che viene dato per favorito, secondo il Corriere dello Sport.

Lazio, ballottaggio Pedro-Zaccagni?

Pedro reclama maggior spazio e vorrebbe partire dal 1′ contro il Torino per la prima volta in questa stagione. Il rendimento di Zaccagni è sicuramente elevato e per Sarri non sarà semplice la scelta, anche se ci troviamo in una fase del calendario molto densa. Cambiare qualcosa in attacco stasera potrebbe diventare quasi una priorità per il tecnico ex Juve, Chelsea e Napoli.