Calciomercato Lazio, Pedro verso il ritorno in Spagna | C’è la conferma del presidente

La Lazio gode e festeggia, ma le notizie di mercato non si fermano mai. Pedro, torna al centro della discussione, il giocatore 36enne, dato per partente nell’ultima sessione di mercato, rimarrebbe un obiettivo del Tenerife ed a confermarlo è il presidente stesso del club.

Calciomercato Lazio, Pedro corteggiato dal Tenerife

Neanche il tempo di festeggiare il ritorno in Champions League che in casa Lazio si torna a parlare di Serie A e calciomercato. Infatti, come riportato da lalaziosiamonoi.it, il presidente del Tenerife, Paulino Rivero, ha rilasciato un intervista dove spiega la situazione fra Padro e il club. Conferma le volontà di accordarsi da parte di entrambe le parti e soprattutto conferma i contatti estivi: “A proposito di questo, il Tenerife vuole che Pedro venga e anche lui sicuramente vorrà venire. È un professionista e noi abbiamo risorse economiche limitate, se si dovesse trovare l’intesa sia dal punto di vista economico sia da quello sportivo le cose potrebbero funzionare. Al momento posso dirvi che c’è un legame e siamo stati in contatto”.