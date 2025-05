La Roma e Mile Svilar hanno intenzione di continuare insieme nel futuro, ma il portiere, da rinnovo contratto, non ha accettato le offerte ricevute da Ghisolfi. Al momento siamo arrivati a tre offerte, tutte al rialzo, ma nessuna delle tre è stata accettata dall’estremo difensore. Attualmente la situazione non è delle migliori, il 25enne di origini serbe potrebbe lasciare la capitale.

Roma, anche a Napoli pensano a Svilar

Dopo una stagione in cui ha conquistato tutti con prestazioni decisive, parate spettacolari e una freddezza da veterano, il portiere serbo è diventato un pilastro del progetto giallorosso che sembra destinao a proseguire insieme al prossimo allenatore il progetto della Roma. Dopo quanto dimostrato sul campo, il giocatore pretende anche il giusto riconoscimento dalla socità, quindi punta legittimamente a un nuovo accordo economico, all’altezza del ruolo che si è guadagnato in campo.

Attualmente, Mile Svilar è legato alla Roma fino al 2027, con uno degli stipendi più bassi della rosa: circa 800.000 euro netti a stagione. Una cifra lontana dagli standard dei top player del campionato e non più in linea con il valore dimostrato dal portiere serbo nell’ultima annata. Il suo entourage ha avviato il dialogo con la dirigenza capitolina per un adeguamento importante dell’ingaggio, con richieste iniziali si aggirano intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione. La Roma no ha intenzione di andare oltre i 2,5 milioni. Le parti, quindi, sono ancora alla ricerca di un punto d’incontro, ma tante società sono pronte a portare via il giocatore dalla capitale, l’ultima a mettersi in fila è il Napoli di Antonio Conte, pronti 25 milioni per strapparlo alla Roma.