Vecchie conoscenze e novità nei Top e Flop di giornata

Giornata di Fantacalcio ricca di ritorni al bonus da parte di vecchie conoscenze ed assolute novità o quasi. Dominano così Zapata che si risveglia proprio contro la sua ex squadra e Lucca, finalmente all’altezza dei pronostici sul suo conto. Toppa invece Vlahovic di nuovo nella polvere dopo un turno sulle stelle. Vediamo ora ruolo per ruolo com’è andata nel dettaglio.

PORTIERI – Il rigore parato a Vlahovic, e non solo, vale a Di Gregorio l’8 di fantamedia che ne fa il migliore del ruolo nonostante le due reti incassate. A livello prestazionale fa meglio l’interista Sommer che ottiene l’ennesimo clean sheet e con esso un ottimo 7,5 in pagella. Arriva al 7 Maignan che “pareggia” con un assist il gol subito. Ottimo il rendimento anche del salernitano Costil che merita 7 ma finisce tra i peggiori a causa delle tre reti incassate non certo per sue responsabilità. Maglia nera per Silvestri che parte da 5 per arrivare al 2 di fantamedia. Poco meglio Musso che tocca quota 3.

DIFENSORI – Giornata da ricordare per Lykogiannis, Gatti (alla seconda rete decisiva), Tomori e Kristensen che con il loro 7 in pagella sono i migliori del turno anche se il danese della Roma a causa di un’ammonizione si ferma a quota 9,5 di fantamedia, cioè mezzo punto in meno del 10 raggiunto dagli altri. Nota di merito anche a Kabasele che arriva a 9 grazia e alla sua prima marcatura in maglia udinese. Tra i “senza bonus” spicca Acerbi con l’ennesimo 7 della sua ottima stagione. Grande promessa anche per la nostra nazionale, stavolta va molto male Scalvini che complice anche un cartellino giallo si merita un 4 di fantamedia. Stessa sorte per Amione e Hatzidiakos, mentre si fermano al 4,5 Monterisi, Kyriakopoulos e Rahmani.

CENTROCAMPISTI – Torna finalmente al gol Barella che vi aggiunge anche un assist e risulta quindi il miglior centrocampista della 14^ giornata con il suo 12 di fantamedia. Solo mezzo punto in meno, pur con gli stessi bonus, per Sottil e Rabiot. Arriva al 10,5 il milanista Pulisic. Le espulsioni forse determinanti ai fini delle sconfitte delle proprie squadre, costano gli ultimi posti nella classifica del turno a Makoubou (fm 3) e Boloca (fm 3,5).

ATTACCANTI – A Torino attendevano con ansia i suoi gol e Zapata si è sbloccato con una doppietta proprio contro la “sua” Atalanta. Un bel 13,5 di fantamedia lo eleggono a Top assoluto di giornata insieme a Lucca, pure lui molto atteso ad inizio stagione e finora rimasto un pochino nell’ombra. Assist e rigore realizzato valgono un 11,5 per Dybala mentre Ngonge giunge allo stesso punteggio nonostante una votazione di partenza più alta (8) in quanto penalizzato da un’ammonizione. Segnaliamo anche Jovic, spesso tra i peggiori, che realizza il suo primo gol rossonero e tocca così quota 11 di fantamedia. Prima rete anche per Cancellieri che però non supera il 10. Ovviamente è Vlahovic, causa rigore fallito, il peggior attaccante della settimana con il suo 2 di fantamedia. A 5 troviamo invece Lookman, Cuni, Ikwuemesi e pure Osimhen!