All’Inter basta Lautaro Martinez: ottavi di finale quasi ipotecati (0-1)

L’Inter passa a Praga ed è vicina gli ottavi di finale di UEFA Champions League. Alla formazione di Simone Inzaghi basta la rete di Lautaro Martinez al dodicesimo minuto. Annullato il raddoppio a Dumfries nella ripresa. Nerazzurri al quarto posto con 16 punti. Sparta Praga, ventinovesimo, eliminato.

Sparta Praga – Inter, Lautaro Martinez manda i nerazzurri avanti

Buona azione dell’Inter. Lautaro Martinez fa partire lazione cercando Mkhitaryan, l’armeno la passa a Bastoni, che alza la testa e trova il numero 10 argentino, rientrato con un grande inserimento, pronto calciare al volo, di girata, alle spalle del portiere. I nerazzurri mantengono il controllo della gara. La prima occasione dei padroni di casa sopraggiunge al minuto numero trentaquattro. Palla a centro area per Birmančević, l’attaccante della formazione ceca, dal cuore dell’area di rigore, costringe Sommer alla parata in due tempi. Dopo appena un minuto è Barella a sfiorare il raddoppio. È ancora Bastoni a trovare il centrocampista nerazzurro al centro, che calcia alto sul fondo. Inter negli spogliatoi con un gol di vantaggio.

Sparta Praga – Inter, i nerazzurri gestiscono il vantaggio: annullata la rete a Dumfries

Nella ripresa parte bene la formazione di casa. Birmančević, il più pericoloso dei suoi, si gira su sé stesso e calcia forte, sul primo palo, trovando l’opposizione dell’estremo difensore nerazzurro. Annullato il raddoppio dell’Inter al sessantesimo. Dimarco, da posizione irregolare, serve Dumfries, che non lascia scampo a Vindhal. Nove minuti dopo opportunità dello 0-2 Inter. Frattesi dalla fascia trova Lautaro Martinez. Il tiro dell’argentino viene respinto dalla difesa. Non passa molto che arriva una doppia opportunità meneghina con Dimarco e ancora Lautaro Martinez. Nel finale la gestisce la formazione di Simone Inzaghi, che porta a casa una vittoria fondamentale per la stagione.

Sparta Praga – Inter, risultato e tabellino:

0 – 1

Reti: 12′ Lautaro Martinez (I)

SPARTA PRAGA (3-4-1-2): Vindahl; Vitik, Panak, Sörensen; Wiesner (79′ Suchomel), Sadlek, Kairinen, Rynes (70′ Zelený); Laci; Birmančević (74′ Haraslin), Olatunji (79′ Krasniqi). All. Friis.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries (63′ Darmian), Barella (63′ Frattesi), Asllani (71′ Zieliński), Mkhitaryan, Dimarco (71′ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez (82′ Taremi). All. Inzaghi.