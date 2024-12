Supercoppa, le probabili formazioni di Juventus – Milan

Thiago Motta e Conceicao si sfidano in Juventus Milan

Juventus e Milan pronte a sfidarsi a Riad, in palio la finale della Supercoppa Italiana. Bianconeri e rossoneri con l’obiettivo finalissima, in palio un trofeo che potrebbe dare un senso alla stagione delle due formazioni. Thiago Motta e Conceicao sfida nella sfida, gara da non perdere.

Le probabili formazioni di Juventus e Atalanta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Leão, Pulisic, Chukwueze; Morata.