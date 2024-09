Torino-Empoli, le scelte di Vanoli e Zanetti: le formazioni

Turnover per entrambe le squadre in questa serata di Coppa Italia a Torino. Vanoli con la difesa opta per la linea difensiva a tre, titolare Walukiewicz con Maripan e Masina. In mezzo al campo Tameze. In avanti la coppia Adams–Zapata. De Sciglio nella difesa a tre per Zanetti. Pellegri unica punta, da Anjorin con Ekong.

Torino-Empoli, le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, Temeze, Linetty, Gineitis, Lazaro; Adams, Zapata. All. Vanoli.

EMPOLI (3-4-2-1):Brancolini; De Sciglio, Marianucci, Viti; Sambia, Haas, Henderson, Cacace; Anjorin, Ekong; Pellegri. All. Zanetti.