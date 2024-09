Under 21, Esposito: “Quando vengo in Nazionale mi sento a casa. Io e miei fratelli siamo fortissimi”

“Lo so… lui e Sebastiano mi vogliono molto bene, come io ne voglio a loro. Per questo hanno sempre detto questa cosa di me. Ma siamo tutti e tre fortissimi. Diversi ma fortissimi”. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia, ha parlato dell’Under 21 ma anche dello Spezia.

Esposito: “Allo Spezia mi trovo benissimo. E sto anche giocando”

Poi sullo Spezia: “Sto facendo un percorso con lo Spezia, è il mio secondo anno – ha proseguito il giocatore – mi trovo veramente bene, ho un mister, Luca D’Angelo, che mi ha rivoluto, con i compagni mi trovo benissimo e sto giocando con regolarità. In Nazionale, quando vengo qui è come sentirmi a casa, è un percorso iniziato da tanto tempo, con Nunziata e con i miei compagni”.