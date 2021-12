La partita in programma domenica è in forte dubbio, focolaio Covid

Real Madrid, è emergenza Covid

Il Covid mette nei guai il Real Madrid, 7 i positivi al coronavirus e gara col Cadice in dubbio. Dopo Asensio, Bale, Lunin, Rodrygo e Davide Ancelotti, figli dell’allenatore Carlo, si sono aggiunti a Modric e Marcelo, ad annunciarlo via social il club blancos. La gara in programma domenica col Cadice dovrebbe giocarsi, il condizionale è ovviamente d’obbligo.