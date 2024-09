Al Penzo Venezia batte Genoa 2-0 | Prima vittoria in stagione per la squadra di Di Francesco

Partita intensa tra Venezia e Genoa al Penzo, con la squadra di Di Francesco che entra in campo un po’ incartata dopo la brutta sconfitta nell’ultima contro il Milan e il Genoa carico dopo il pareggio all’ultimo secondo contro la Roma. L’inerzia della partita cambia presto però, col Venezia che guadagna metri e sicurezza alla distanza e gioca una partita ottima, sul piano tattico ma anche sul piano tecnico. Il secondo tempo è a senso unico e il Venezia si guadagna un rigore, che però Pohjanpalo spreca, su grande intervento di Gollini. Il Genoa prova a prendere coraggio ma arriva un gol improvviso, sporco di Busio, che beffa il portiere rossoblu. Il Genoa si perde e il Venezia cresce, per chiudere poi la partita col gol dello stesso Pohjanpalo. Finisce 2-0 per la squadra di Di Francesco.

Venezia-Genoa, il tabellino del match

VENEZIA (4-4-1-1): Joronen; Candela, Idzes, Svoboda, Zampano; Busio (89′ Crnigoj), Andersen, Ellertsson (79′ Doumbia), Haps (79′ Sverko); Oristanio (68′ Yeboah); Pohjanpalo (89′ Gytkjaer). All: E. Di Francesco.

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (59′ Zanoli), Frendrup (79′ Thorsby), Badelj, Malinovskyi (50′ Pinamonti), Martin; Ekuban (79′ Ekhator), Vitinha. All: A. Gilardino.

RETI: 64′ Busio, 85′ Pohjanpalo

ARBITRO: Marchetti

AMMONITI: 30′ De Winter (G), 62′ Pinamonti (G), 71′ Svoboda (V), 88′ Yeboah (V)